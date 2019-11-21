Оттава, , 01:11 — REGNUM В состав нового правительства Канады вошли 18 мужчин и 18 женщин, они принесли присягу на верность стране и британской королеве Елизавете II. Трансляция мероприятия велась канадским телевидением.

Сообщается, что в новом правительстве свои должности сохранили 11 министров из старого кабинета министров, еще семеро вошли в правительство впервые. Остальные 18 остались в канадском кабмине, но получили назначения на другие должности.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября в Канаде прошли парламентские выборы, по итогам которых победу одержала Либеральная партия Джастина Трюдо. Однако либералам не удалось набрать подавляющего большинства голосов, поэтому им пришлось формировать «правительство меньшинства» — кабинет министров с участием представителей других политических партий.

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