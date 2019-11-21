Варшава, , 08:52 — REGNUM 20 ноября в Варшаве министр просвещения Польши Дариуш Пентковский и Министр образования, науки и спорта Литвы Алгирдас Монкевичюс подписали декларацию об образовании и просветительской работе среди польского национального меньшинства в Литве и литовского в Польше. Об этом сообщает польское новостное агентство PAP.

Как отмечают министры, декларация вступает в силу в день подписания. В ней отражен анализ возможных путей организации выпускных экзаменов на родном языке меньшинства в Литве.

Помимо прочего, в декларации рассматривается вопрос льгот, которые будут даваться сдавшим данные экзамены при поступлении в вузы Литвы.