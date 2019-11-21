Анкара, , 08:51 — REGNUM Министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу, прибывший в Брюссель для участия во встрече глав МИД стран-членов НАТО, провел пресс-конференцию, где ответил на вопросы журналистов. Он заявил: «Наши переговоры с (председателем Европейского парламента) Давидом Сассоли продлилась дольше запланированного времени, так как мы рассмотрели множество вопросов. Создана новая смешанная парламентская комиссия, есть новый докладчик. Мы также коснулись важных вопросов наших отношений с ЕС и Европарламентом, рассмотрели региональные проблемы».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Мевлют Чавушоглу отметил: «Мы затронули такие вопросы, как Сирия, миграция, борьба с терроризмом. Агенты Рабочей партии Курдистана и другие террористы, включая движение Фетхуллаха Гюлена, чувствуют себя как дома даже в Европарламенте. Мы поделились своими взглядами по этому поводу. Мы нашли возможность посвятить много времени возвращению беженцев, а также Кипру и Восточному Средиземноморью».

Министр добавил: «На переговорах мы подчеркнули важность взаимных консультаций в формате НАТО, а также выделили значимость борьбы с терроризмом. Таким образом, мы ещё раз объяснили, почему операция «Источник мира» оказалась важна не только для нас, но для всего альянса».