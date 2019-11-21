Рамалла , , 00:48 — REGNUM Еврейские поселенцы, у которых есть двойное гражданство, должны быть лишены паспортов России и Евросоюза. С таким призывом к властям РФ и ЕС обратился премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе, 20 ноября сообщает агентство ВАФА.

По мнению Штайе, лишены гражданства должны быть те лица, которые незаконно проживают на конфискованной ими земле в незаконных поселениях на территории Палестины.

Премьер-министр призвал Международный уголовный суд (МУС) срочно начать расследование по вопросам, которые были озвучены палестинской стороной в отношении поселений.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября власти США заявили, что больше не считают, что израильские гражданские поселения на Западном берегу Иордана являются незаконными.

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