Варшава, , 08:49 — REGNUM 20 ноября в Варшаве министр морского хозяйства Республики Польша Марек Гробарчук и министр развития инфраструктуры Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абдулла Нуайми подписали соглашение по морским перевозкам и торговле. Об этом сообщает польское новостное агентство PAP.

Как отмечают стороны, договор будет содействовать расширению торговли между Польшей и ОАЭ. Он также содержит условия, касающиеся свободы судоходства и содействия морским перевозкам.

В рамках соглашения также предусматриваются упрощение и ускорение таможенных процедур при ведении торговли между двумя странами.