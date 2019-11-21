Рига, , 00:28 — REGNUM Комиссия Сейма по мандатам и этике решила передать инициативу граждан Латвии: отложить увеличение финансирования латвийских партий из госбюджета своим коллегам в комиссию по налогам и бюджету, пишет портал LSM.

Напомним, что 15 ноября парламент в рамках бюджета 2020 принял решение в 7 раз увеличить финансирование политических партий. Все партии, набравшие более 2% голосов избирателей на прошедших выборах в Сейм, получат финансирование из расчёта 4,5 евро за голос. Предусмотрены надбавки 0,5 евро за каждый голос на выборах в самоуправления и 0,5 за голоса на выборах в Европарламент. Выплаты будут производиться два раза в год 15 января и 15 июля. Закон устанавливает потолок финансирования в 800 000 евро.

Против этого вступления в силу этого закона на портале ManaBalss. lv подписались 12 400 граждан Латвии. Председатель Комиссии Сейма по мандатам и этике Янина Курсите-Пакуле сообщила, что в ходе заседания они решили передать инициативу в Комиссию по налогам и бюджету. По её мнению, только там могут решить этот вопрос по сути.