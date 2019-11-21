Валлетта, , 08:46 — REGNUM 20 ноября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто открыл консульское учреждение Венгрии на Мальте. Об этом сообщает новостной портал Вишеградской группы.

На церемонии открытия Сийярто высоко отзывался о двусторонних отношениях. Он, в частности, отметил, что между Венгрией и Мальтой отсутствуют какие-либо неразрешенные проблемы или споры и что обе страны привержены идее развития двустороннего сотрудничества.

Министр заявил, что новое консульское учреждение будет иметь важное значение для граждан Венгрии. Так он отметил, что 3 000 граждан Венгрии проживают на острове на постоянной основе, в то время как 27 000 приезжают в качестве туристов (данные за 2018 г.).