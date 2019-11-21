Париж, , 08:47 — REGNUM 20 ноября в Париже в ходе 40-й генеральной конференции ЮНЕСКО Польша была избрана членом исполнительного совета данной организации. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Республики Польша.

Отмечается, что помимо Польши из региона Центрально-Восточной Европы членами совета также стали Россия, Сербия и Венгрия.

Польша как член Исполнительного совета ЮНЕСКО будет участвовать в проведении реформ по очерчиванию будущего формата организации. Членство в совете также позволит Польше эффективно реализовывать свои собственные интересы, например, в сфере охраны мирового культурного наследия, как материального, так и нематериального, а также продвигать достижения Польши в областях, находящихся в компетенции ЮНЕСКО.