21 ноября 2019 | Время чтения 6 мин

Кое-кто в своём воображении рисует такую ситуацию, когда ослабленная Россия уступает значительную часть территории Китаю — своему соседу, обладающему большей численностью населения и мощной экономикой. Хорошо, что в Китае есть и другие люди, принимающие решения, которые трезво оценивают складывающуюся обстановку и понимают, что важнейшим условием сохранения государственного суверенитета Китая является его стратегическое партнёрство с Россией.

Владимир Васильев, , 01:00 — REGNUM Публикация китайским интернет-порталом Sohu статьи о четырёх слабых местах России, вызвала в российской прессе шквал комментариев. На этот материал отреагировали не только многие эксперты, но и заместители председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа и Наталья Поклонская.

Китайские солдаты Иван Шилов © ИА REGNUM

Конечно же, Россия, как и любая другая страна в мире, как те же Китай и США, имеет свои сильные и слабые стороны. Однако интерпретация некоторых из них китайскими журналистами из издания Sohu не соответствует реальному положению вещей. Безусловно, реальности соответствует тезис о том, что «Россия входит в тройку сильнейших мировых держав в особенности из-за ужасающей военной мощи и огромной территории, поэтому никто не может её игнорировать».

Первой проблемой России портал Sohu назвал недостаточную численность населения в 140 миллионов человек для такой большой территории, и причину такого положения — в снижении рождаемости. Этот тезис соответствует текущей ситуации. На 1 января 2019 года, по оценке Росстата, в России было 146 780 720 постоянных жителей, страна занимает девятое место в мире по численности населения после Китая, Индии, США, Индонезии, Пакистана, Бразилии, Нигерии и Бангладеш.

В 2018 году значение коэффициента суммарной рождаемости в России составило 1,579, что на четверть ниже, чем необходимо для простого воспроизводства населения (2,1). В 2017 году это значение было равно 1,621, в 2016 году — 1,762. Таким образом, этот показатель ниже уровня простого воспроизводства и снижается с 2016 года второй год подряд.

Второй проблемой России, по мнению Sohu, являются трудности в управлении многонациональным народом. Действительно, в России насчитывается 194 национальности. Однако русские в нем составляют 80%, что, согласно мировым нормам, говорит о том, что российское государство относится к разряду мононациональных.

Китайский портал считает, что «многие нацменьшинства России — это народы, присоединенные в новое время, которые слабо ощущают свою культурную связь с Россией, поэтому национальным меньшинствам только и остается, что под воздействием грубой военной силы признать господство русских».

С данным утверждением также нельзя согласиться. На всей территории нашей страны установлен межнациональный мир и конфессиональное согласие. Конечно же, периодически возникают некоторые конфликтные ситуации, но они, как правило, искусственно раздуваются нашими внешнеполитическими соперниками.

Однако в России нет и не будет некоторых практик перевоспитания, которые имеют место в некоторых других странах. В этой связи, думаем, что дружественный МИД Китая обратит внимание экспертов китайского издания на некоторые границы, которые должны ими соблюдаться в отношении оценок российской внутренней политики.

Москва Дарья Антонова © ИА REGNUM

Третьим слабым местом России китайский портал считает экономические проблемы. Sohu даже делает вывод, что «в стабилизирующейся мировой обстановке, сегодня, когда экономика становится всё важнее, Россия со своим слабым экономическим развитием обречена на поражение».

С наличием экономических проблем трудно спорить, но с тем тезисом, что наша страна обречена на поражение, мы никогда не согласимся. В 1917 году или в 1941 положение нашей страны было гораздо хуже. Однако мы справились, несмотря ни на какие прогнозы. Сегодня же говорить в таком духе — вообще нет никаких оснований.

Теперь посмотрим цифры. Валовый внутренний продукт России за 2018 год, по оценке МВФ, составляет $1,719 трлн. По этому показателю нашу страну обгоняют США ($20,412 трлн), Китай ($14,092 трлн), Япония ($5,167 трлн), Германия ($4,211 трлн), Британия ($2,936 трлн), Франция ($2,925 трлн), Индия ($2,848 трлн), Италия ($2,181 трлн), Бразилия ($2,138 трлн) и Канада ($1,798 трлн).

Однако Россия превосходит каждую из десяти стран, имеющих больший ВВП, по размеру территории и по запасам природных богатств. Шесть стран из этих десяти Россия превосходит по количеству населения.

Справедливости ради следует заметить, что Россия в 2018 году поднялась на две позиции по размеру ВВП, заняла 11-е место и обогнала Южную Корею. Валовый внутренний продукт РФ за этот год увеличился на $452 млрд. Однако надо честно признать, 11-е место по размеру ВВП — это не достойное место для нашей страны с учетом её потенциала.

Красная площадь Дарья Антонова © ИА REGNUM

По мнению портала Sohu, четвёртое слабое место России — это трудная международная обстановка. Здесь изложен целый ряд подпунктов, но остановимся на основном. Россия названа главным противником США, поэтому Вашингтон, «оставаясь гегемоном, будет обязательно оказывать давление на Россию». А страны Западной Европы будут стремиться не допустить доминирования России в Европе.

Серьёзное противостояние России и стран Запада — это очевидный факт. И связан он с тем, что Россия выбрала путь суверенного развития, выступает за многополярный мир, за верховенство международного права, а не права силы. Естественно, такое изменение мироустройства не в интересах основных выгодополучателей однополярной модели — США и их союзников, поэтому они и сопротивляются этой тенденции изо всех сил.

Что касается Китая, то он в формировании многополярного мира занимает гораздо более осторожную и прагматичную позицию. Правильнее даже сказать, что у Китая пока ещё есть такая возможность занимать подобную позицию, пока его не прижали к стенке.

Пекин, начиная с 1 января 1979 года, когда были официально установлены дипломатические отношения между Китаем и США, умело воспользовался предоставленными ему Западом возможностями в виде рынков, технологий и финансов. Грамотно сыграл в афганском конфликте.

Со временем в США осознали, что эта страна вырывается вперёд, и, начиная с 2009 года, попытались договориться с Китаем на таких условиях, что Америка будет «старшим братом», а Китай — «младшим». Однако Пекин отказался, и в начале 2010-х годов были предприняты первые шаги по сдерживанию Китая. С приходом к власти в США Дональда Трампа в 2016 году эта кампания приобрела системный характер.

Великая китайская стена

Надо отметить, что с момента своего основания в 1949 году Китайская народная республика ещё не испытывала со стороны Запада давления такой силы, которое все эти годы оказывалось сначала на СССР, а потом на Россию. Поэтому некоторые эксперты имеют некоторые иллюзии относительно собственной устойчивости и якобы слабости России.

Однако если такое давление будет оказываться в течение 100 лет, то не факт, что Китай сможет его выдержать. Поэтому Пекин сейчас всеми силами старается избежать подобного сценария развития событий, придерживаясь стратегии «война — это бесконечный путь хитрости».

Очевидно, что интернет-ресурс Sohu не отличается серьёзным уровнем аналитики. В то же время в целом публикация о четырёх слабых местах России не такая и безобидная. Анализ этой статьи, в частности, говорит и о том, что какая-то часть элиты КНР рассчитывает еще один раз отсидеться за спиной России в ходе нашего жёсткого противостояния с США и считает, что в этом противостоянии Россия «обречена на поражение».

Добавим сюда тезис о слишком малом населении для такой большой российской территории, а также тезис о том, что «страна имеет талант к отвоёвыванию земель, но не к управлению ими и экономическому развитию». В результате кое-кто в своём воображении рисует такую ситуацию, когда ослабленная Россия уступает значительную часть территории Китаю — своему соседу, обладающему сегодня большей численностью населения и мощной экономикой.

Хорошо, что в Китае есть и другие люди, принимающие решения, которые реально оценивают складывающуюся обстановку, а также планы США и их союзников, которые понимают, что важнейшим условием сохранения государственного суверенитета Китая является его стратегическое партнёрство с Россией.