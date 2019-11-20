Киев, , 23:59 — REGNUM Глава комитета Верховной рады Украины по свободе слова Нестор Шуфрич попросил Службу безопасности Украины проверить деятельность скандального сайта «Миротворец». Об этом 20 ноября сообщает телеканал «112 Украина».

Шуфрич указал СБУ, что по имеющимся данным, на информационном ресурсе «Миротворец» содержатся персональные данные о политических деятелях, народных депутатах Украины 9-го и прошлых созывов, журналистах и других лицах.

Депутат Шуфрич направил официальное обращение на имя главы СБУ Ивана Баканова, в котором указывается, что по закону Украины «О защите персональных данных» обработка данных о физическом лице без его согласия не допускается, кроме тех случаев, которые определяются законом и только в интересах национальной безопасности.

Напомним, что сайт «Миротворец» публикует персональные данные тех, кого администрация сайта считает «врагами Украины» и «изменниками родины».