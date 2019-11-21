Брюссель, , 15:06 — REGNUM 20 ноября министр иностранных дел Республики Польши Яцек Чапутович принял участие в осенней сессии министров иностранных дел стран НАТО. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Республики Польша.

Эта сессия проводится с целью подготовки встречи глав государств и правительств стран НАТО, которая запланирована на 3−4 декабря в Лондоне.

На данной подготовительной сессии министры обсудили самые актуальные вопросы текущей повестки дня, касающиеся политико-военной трансформации союза. Также они дали оценку актуальным вызовам и угрозам странам НАТО.