Гома, Конго, , 23:57 — REGNUM Исламистские террористы убили 19 человек и сожгли церковь на востоке Демократической республики Конго, 20 ноября передает агентство Reuters.

Семеро гражданских были убиты исламистами на окраине Бени, ещё 12 человек были убиты в деревне Мавете, где была сожжена церковь.

Также террористы взяли в плен неустановленное число жителей деревни Мавете. Против исламистской группировки ведется военная операция.

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