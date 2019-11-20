Брюссель, 20 ноября 2019, 23:54 — REGNUM Скандал вокруг предоставления США военной помощи Украине является внутриполитическим делом Вашингтона, заявил 20 ноября журналистам генсек НАТО Йенс Столтенберг.
В ответ на просьбу журналистов прокомментировать эти события, Столтенберг отказался это делать, сославшись на нежелание участвовать «во внутриполитических дебатах».
На пресс-конференции по итогам министерских переговоров в НАТО журналисты спросили Столтенберга ответить, не навредила ли эта история общей позиции альянса, направленной на поддержку Украины.
«Если я начну отвечать на этот вопрос, то я стану частью внутриполитических дебатов в США, но я этим не занимаюсь», — ответил Столтенберг.
Как сообщало ИА REGNUM, вопрос предоставления военной помощи Украине и её временная заморозка Дональдом Трампом продолжает раскручиваться во внутриполитической борьбе в США.
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