Вашингтон, , 23:42 — REGNUM Международный валютный фонд считает, что макроэкономическая ситуация в Российской Федерации остается стабильной, даже несмотря на санкции со стороны стран Запада и внутренние структурные ограничения. Об этом сказано в заявлении Джеймса Рофа, главы миссии фонда, посетившей России в рамках обсуждения с российскими властями экономической ситуации в стране.

По словам Рофа, общая экономическая ситуация в России может быть охарактеризована тремя основными факторами. Первый — это сохранение прочной макроэкономической стабильности, которая поддерживает экономическую деятельность за счет снижения неопределенности.

Второй фактор — это контроль властей над инфляцией, который обеспечивает стабильность валютного курса. Третий фактор — это бюджетное правилр, в соотвествии с которым государственный доход от повышения цен на нефть идет в Фонд национального благосостояния (ФНБ). Также позитивную роль играют национальные проекты, которые, несмотря на сложности, реализовываются.

Но есть и серьезные трудности. Это, конечно же, западные санкции, которые создают неуверенность бизнеса и сдерживают инвестиции.

В целом, прогноз по российской экономике у МВФ сдержанный. В течение нескольких следующих лет прогнозируется рост на уровне 2% или ниже.

Кроме того, МВФ рекомендует Банку России и дальше снижать ключевую ставку.