Анкара, , 23:42 — REGNUM Председатель Европейского парламента Давид Сассоли на встрече вновь показал пример лицемерия и неискренности, заявил 20 ноября министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на своей странице в Twiiter.

По его словам, заявление Сассоли о том, что на встрече с главой МИД Турции он высказал осуждение турецкой военной операции в Сирии и заявил о недопустимости использования Турцией проблемы беженцев для давления на Евросоюз.

Чавушоглу утверждает, что Давид Сассоли при личной встрече с ним таких заявлений не делал.

«То, что глава Европарламента озвучивает заявления, которые он не осмелился высказать мне лично, и пытается выдать их за истиннные, является очередным примером лицемерия и неискренности ЕС», — написал Чавушоглу.

При этом Чавушоглу подчеркнул, что «стыдно, что человек, представляющий народы Европы, искажает содержание беседы, произошедшей в стенах одного из институтов Евросоюза».

Читайте ранее в этом сюжете: Минобороны: совместное патрулирование на севере Сирии продолжается