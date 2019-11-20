Брюссель, , 23:35 — REGNUM Вопросы безопасности и обороны обсудили на встрече в Брюсселе американский госсекретарь Майк Помпео и глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу, сообщает 20 ноября Госдеп.

В заявлении сказано, что главы внешнеполитических ведомств обсуждали двусторонние отношения в контексте «двусторонней и многосторонней безопасности и обороны».

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Напомним, в настоящее время решается вопрос о возобновлении Анкарой военной операции в Сирии, приостановленной в октябре. Турция настаивает на выводе курдских отрядов из зон безопасности на севере Сирии.

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