Москва, , 23:11 — REGNUM Требование Эстонии вернуть «аннексированные территории» говорит о желании эстонских политиков «взяться за старое» и пересмотреть договорённости 2014 года, сообщил 20 ноября член российского Совета Федерации Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

Он напомнил, что в 2014 году договор о сухопутной границе Эстонии подписывался из соображений окончательности существующих границ.

«В 2014 году Эстония подписала договор о сухопутной границе с Россией при том понимании, что нынешняя граница и есть окончательная и никаких ссылок на Тартусский договор 1920 года не будет. Мы были в шаге от ратификации», — написал Пушков.

Эстонские политики «взялись за старое», отметил политик.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер эстонского парламента Хенн Пыллуаас заявил, что Россия должна вернуть Эстонии «аннексированные» территории, якобы составляющие почти пять процентов территории страны.

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