Тбилиси, , 23:01 — REGNUM Тбилисский городской суд в качестве меры пресечения постановил заключить под стражу одного из основателей «Мтавари архи» Георгия Руруа, который был задержан при разгоне акции протеста в столице Грузии 18 ноября. Об этом 20 ноября сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

На заключении, как временной мере пресечения, настаивала прокуратура. Как заявил прокурор, существуют опасения, что обвиняемый может попытать помешать расследованию и поиску новых доказательств. Следующее судебное заседание назначено на 9 января. Сразу же после оглашения решения суда в зале поднялся шум.

Адвокаты требовали оставить Руруа без меры пресечения и заявляли, что их подзащитному подбросили оружие. Георгий Руруа не признает своей вины.

Напомним, Георгий Руруа был задержан 18 ноября во время разгона акции протеста в Тбилиси и в соответствии с частями 3 и 4 статьи 236 УК Грузии (незаконное приобретение-хранение-ношение огнестрельного оружия).

Ранее один из представителей «Объединенной оппозиции» Георгий Вашадзе потребовал от властей освобождения всех задержанных в ходе акции и при ее разгоне демонстрантов, в том числе Георгия Руруа, которому, как утверждает Вашадзе, подбросили оружие.

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