Вашингтон, , 22:57 — REGNUM Военно-воздушные силы США начали процесс подготовки наземного персонала, техники и лётчиков для действий в условиях Аляски и Арктики, сообщает 20 ноября Defence Blog.

В частности, в 354-м истребительном крыле, базирующемся в городе Фэрбенкс на территории штата Аляска, проведено тестирование нового арктического набора выживания для лётчиков.

Группа лётчиков из 356-й истребительной эскадрильи, 354-й эскадрильи оперативной поддержки лётного оборудования и 66-й учебной эскадрильи в снаряжении из спасательного набора шесть часов провели в специальной камере при температуре от — 51 до — 65 градусов по шкале Цельсия.

Кроме того, в 2020 году командование ВВС США планирует перебазировать на Аляску первый истребитель F-35A, прошедший испытания в условиях минусовых температур.

Как сообщало ИА REGNUM, истребитель пятого поколения F-35 является самым современным боевым самолётом в ВВС США. Этот самолёт является самым дорогостоящим летательном аппаратом за всю историю авиастроения.

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