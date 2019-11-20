Кишинёв, , 22:48 — REGNUM Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что Российская Федерация готова предоставить его стране кредит в размере $0,5 млрд для инфраструктурных проектов. Об этом Додон заявил в интервью телеканалу Moldova 1.

Сегодня новый премьер-министр Молдавии Ион Кику совершил визит в Россию и встретился с главой российского правительства Дмитрием Медведевым. Медведев и Кику обсудили актуальные вопросы российско-молдавского взаимодействия в торгово-экономической, энергетической, сельскохозяйственной и культурно-гуманитарной областях.

Кроме того, по словам Додона, Россия готова предоставить Молдавии кредитную линию в $500 млн для инфраструктурных проектов. Первый транш в $350 млн будет переведен уже в 2020 году. На эти деньги Молдавия планирует строить дороги.