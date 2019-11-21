Исламабад, , 08:26 — REGNUM 20 ноября в столице Ирана Тегеране прошла встреча президента страны Хасана Рухани с начальником штаба сухопутных войск Пакистана генералом Камаром Джаведом Баджвой.

По сообщению пакистанского информационного агентства Jang, в ходе визита в Иран глава пакистанских военных встретился с руководителями Исламской Республики Иран. В ходе диалога пакистанский генерал и иранский президент обсудили региональную ситуацию и возможности по поддержанию мира.

Хасан Рухани высоко оценил усилия Пакистана по борьбе с терроризмом, а также миролюбивую политику Исламабада по отношению к Тегерану. Стороны также обсудили меры по борьбе с террористическими группами на границе в Белуджистане. Белуджские сепаратисты представляют серьезную угрозу безопасности Пакистана.