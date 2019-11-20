Дамаск, , 22:33 — REGNUM Российская военная полиция и турецкие военные провели совместное патрулирование в приграничной зоне сирийской провинции Эль-Хасака, сообщил 20 ноября на брифинге начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

Он отметил, что совместный патруль прошёл по маршруту Арада-Кабира — Кара-Мания под прикрытием с воздуха, которое обеспечили вертолёты ВКС России.

«Состоялось совместное российско-турецкое патрулирование по маршруту Арада-Кабира — Кара-Мания в провинции Эль-Хасака. Прикрытие колонны с воздуха обеспечивалось вертолетами ВКС России», — сказал Юрий Боренков.

Кроме того, российская военная полиция провела самостоятельное патрулирование по маршрутам Кобани — Дарб-Эт-Тахт в провинции Алеппо, Айн-Иса — Мшерфет-Эш-Шахнат, Аджами — Бозгекли, Аджами — Мембидж в провинции Ракка.

Как сообщало ИА REGNUM, договорённость о совместном патрулировании зоны у сирийско-турецкой границы является частью меморандума от 22 октября, выработанного в Сочи президентами Путиным и Эрдоганом. Меморандум остановил турецкую военную операцию на северо-востоке Сирии.

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