Москва, , 22:31 — REGNUM Сегодня в Эстонии опять вспомнили про Тартуский мирный договор 1920 года. Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас потребовал, чтобы Россия вернула территории, которые по этому договору достались в свое время Эстонии.

Заявление эстонского политика прокомментировала депутат Государственной Думы, член Комитета по международным делам Елена Панина:

«Желание эстонской политической элиты понятно: напомнить о своей стране, которую сегодня мало замечают. И чем дальше, тем меньше. Эстония обеднела и обезлюдела. Граждане страны бегут на заработки в Европу и прилагают все усилия, чтобы не возвращаться. В этой ситуации посокрушаться об утраченных «эстонских землях» — самый легкий способ напомнить о себе».

Панина напомнила также о том, что по Тартускому договору Эстонии, кроме территорий к западу от реки Нарвы, отошло правобережье реки с Ивангородом — сегодня эти территории являются частью Кингисеппского района Ленинградской области и земли от устья реки Щучка до Чудского озера, что сейчас в составе Сланцевского района Ленинградской области, а также Печорский край — ныне Печорский район Псковской области.

«Это исконно русские земли. Ивангород был основан Иваном III в 1492 году и до сих пор носит его имя. А Чудское озеро мы еще с уроков истории знаем. Именно там Александр Невский разбил немецких псов-рыцарей во время Ледового побоища. И как прежде, так и сейчас, население этих территорий на 90% русское», — говорит политик.

«А эстонцев, — продолжает Панина, — ещё не было, были племена, из которых только через столетия сформировался эстонский этнос. Этнос, но не государство. Территории современной Эстонии были владениями то Ордена меченосцев, то Ливонского ордена, то Швеции. Пётр I по итогам Северной войны 1700−1721 годов возвратил исконно русские земли Российской империи. Эстонцы же именно под защитой России оформились как полноценный этнос лишь в XVIII веке.

В 1918 году в ходе Первой мировой войны территории Российской империи в Прибалтике были оккупированы Германией, а после поражения последней «покровительство» над этими землями взяла Антанта, а точнее Англия. В России бушевала гражданская война, и новоявленная Эстония решила поучаствовать в этой войне как государство-мародер, желающий поживиться чужими землями.

Находясь «в обозе» армии Юденича и при поддержке британского флота, эстонские воинские части обосновались в захваченных землях Петроградской и Псковской губерний. Однако после контрнаступления Красной Армии новопровозглашённое правительство Эстонии быстро предало Юденича и решило заключить мир с Советской Россией. Так и возник Тартуский договор 1920 года».

Елена Панина подчеркнула, что большевики тогда ждали мировую революцию и легко отдали Эстонии исконно русские земли, считая это тактической уступкой. Однако мировой революции не случилось. И уже во времена Советского Союза шаг за шагом в 1930—1940-е годы территория Российской империи была восстановлена в почти прежних границах.

После того, как Советский Союз был разрушен, и из Эстонской ССР возникла новая Эстония, продолжила российский политик, она решила повторить тактику начала XX века и попыталась «откусить» часть России: власти Эстонии в одностороннем порядке заявили, что вновь признают действие Тартуского мирного договора. «Однако сейчас уже не 1990-е годы, и Россия может защитить свои границы», — говорит депутат.

«Так что заявление спикера эстонского парламента — это политическая спекуляция чистой воды. Её эстонские политики периодически достают из своего «замшелого националистического сундука», чтобы лишний раз привлечь к себе внимание. По международному праву любой договор между странами становится вновь действителен только при согласии всех подписавших его сторон.

Всем в мире очевидно, что эти претензии эстонских политиков беспочвенны, и России не надо ничего доказывать. Но это лишний повод напомнить Эстонии её историю (вернее отсутствие этой истории до 1918 года) и её неблаговидную роль в тот период» — заключила Елена Панина.