Милан, Италия, , 22:29 — REGNUM Итальянская партия «Лига» Маттео Сальвини в среду, 20 ноября, развернула в социальных сетях масштабную пиар-кампанию с участием «котиков».

На логотипе партии вместо традиционного изображения появился котенок, подпись («Лига» — Сальвини в премьеры») была заменена на «Gattini con Salvini» («котики за Сальвини» или «котики вместе с Сальвини»).

Поскольку лидер «Лиги» — самый популярный в соцсетях политик страны, то эти сообщения от самой партии и подписчиков ее страниц с хэштэгом Gattini con Salvini быстро вышли в топ «Твиттера».

Подтекст пиар-кампании состоит в том, что оппоненты Сальвини (сторонники разных партий) в последние дни развернули свою кампанию — «Движения сардин», намекая таким образом на свою многочисленность. На ответных мемах «Лиги» — котята, поедающие рыбу.

Мнения наблюдателей о том, как оценивать эту «инстаграммизацию» политического сегмента итальянских соцсетей, расходятся.