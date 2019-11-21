Париж, , 08:30 — REGNUM 19 ноября за две недели до начала саммита глав стран НАТО в Лондоне министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас предложили меры для разрешения внутренних противоречий среди стран-членов Альянса. Как сообщает Агентство Франс-Пресс, совместное выступление Франции и Германии было спровоцировано критическими высказываниями президента Франции Эмманюэля Макрона в адрес НАТО.

Министры иностранных дел двух стран выступили с инициативой создания экспертного комитета под председательством Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга для политических консультаций в рамках военной организации Альянса. По словам Жан-Ива Ле Дриана, группа экспертов будет ответственна за разработку подходов НАТО к основным проблемам, стоящим перед организацией. К числу таких проблем относятся: отношения НАТО с Россией, разрешение противоречий в сфере развития системы коллективной безопасности в Европе, террористическая угроза, подъем мощи Китая и применение новейших технологий в военной сфере.

Госсекретарь США Майк Помпео положительно оценил инициативу европейских союзников и заявил, что необходим «ряд успешных предварительных встреч, чтобы саммит в Лондоне прошел успешно».

Ранее из-за решения США вывести войска из Сирии и начала односторонней наступательной операции турецких войск в Сирии, где расположены подразделения вооруженных сил Франции, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в НАТО лишились рассудка. Критика французского президента негативно была воспринята в США, в других странах-союзниках по НАТО.