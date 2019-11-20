Киев, , 22:00 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский назвал перемирие в Донбассе «фейковым». Об этом сегодня, 20 ноября, сообщает УНН.

Зеленский заявил, что на саммите «нормандского формата», который должен пройти в Париже 9 декабря, необходимо обсудить «настоящее» перемирие в Донбассе, так как до этого реальных перемирий не было, а только «фейковые».

«Фейковое прекращение огня. Фейковое хлебное перемирие», — сказал Зеленский. Он отметил, что те перемирия продержались два-три дня, а затем снова начали постреливать.

Также Зеленский подчеркнул, что ждет от саммита в Париже установления четких условий проведения выборов в Донбассе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Зеленский пытается изменить Минские соглашения, которые Киев не хочет выполнять и намерен использовать для этого предстоящий саммита «нормандской четверки» в Париже.

Перемирия в Донбассе действительно никогда не соблюдаются и нарушает их исключительно украинская сторона.