Нью-Йорк, США, , 21:58 — REGNUM Комитет по правовым вопросам Генассамблеи ООН принял резолюцию с призывом к США исключить проблемы с оформлением виз участникам делегаций других стран, включая Россию, прибывающим в Нью-Йорк на мероприятия всемирной организации.

В принятом документе отмечается, что Генассамблея ООН «серьёзно озабочена невыдачей въездных виз отдельным представителям ряда государств-членов».

В резолюции содержится призыв к властям США оперативно и своевременно выдавать визы дипломатам, чтобы назначаемые сотрудники постоянных представительств государств или лица, набранные для работы в секретариате, могли максимально быстро приступать к своим обязанностям и прибывать в Нью-Йорк по официальным делам ООН.

Напомним, в сентябре часть российской делегации на смогла принять участие в 74-й сессии Генассамблеи ООН по причине того, что американская сторона отказалась выдать визы её представителям.