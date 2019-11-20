Москва, , 21:48 — REGNUM Вопрос эстонских территориальных претензий к России Москва никогда обсуждать не будет, заявила 20 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Комментируя заявление из Таллина о том, что эта страна хотела бы получить «назад» пять процентов земель, «отобранных» Россией, Захарова сказала:

«Мы уже неоднократно отмечали, что эта тема закрыта раз и навсегда, обсуждать её не намерены».

Российский дипломат подчеркнула, что Тартуский договор от 1920 г., который захотели пересмотреть в Таллине, «принадлежит истории».

Захарова указала на нежелание Таллина налаживать отношения с Москвой. Такие заявления, отмечает она, не способствуют «продвижению процесса ратификации двусторонних договоров о границе».

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Напомним, Таллин и Москва в 2005 году подписали пограничный договор, но после того, как Эстония включила в закон о ратификации политическую преамбулу со ссылкой Тартуский мирный договор, Москва отозвала свою подпись. В результате вопрос ратификации пограничного договора остаётся открытым.

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