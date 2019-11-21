Копенгаген, , 08:33 — REGNUM Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод поддержал представленный официальными лицами ФРГ план по усилению Североатлантического альянса. По мнению датского министра, растущее противостояние среди мировых держав и давление, оказываемое на международное право, создают необходимость таких действий.

«Важно взглянуть на то, может ли блок стать еще более сплоченным. Касается это не только сотрудничества в политической и военной сферах», — заявил глава датского внешнеполитического ведомства. Об этом пишет датская газета Jyllands-Posten (Юлландс-Постен).

Так, министр иностранных дел ФРГ Хейко Маас предложил создать в структуре НАТО экспертный совет, целью которого будет оценка стратегической и политической сплоченности блока. Йеппе Кофод положительно отозвался об этой идее.

«Мы живем в небезопасном мире, в котором возрастает противостояние мировых держав. Я считаю, вполне разумно, что мы в НАТО принимаем это во внимание и создаем орган, который бы следил за политической сплоченностью блока», — добавил Кофод.