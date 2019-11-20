Ташкент, , 21:39 — REGNUM В Ташкенте создается совместный белорусско-узбекский межотраслевой институт прикладных технических квалификаций, соотвествующее постановление подписал глава республики Шавкат Мирзиёев, сообщает Газета.уз.

«Учредителем вуза выступает Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова, участниками организации его деятельности — Белорусский национальный технический университет и Республиканский институт профессионального образования (Беларусь)», говорится в публикации.

Новый вуз будет готовить кадры по приоритетным направлениям промышленности, инжиниринга, технологий и IT-программирования уже с 2020/2021 учебного года.

Обучение будет вестись на русском языке на грантовой (с условием отработки не менее трех лет в образовательных учреждениях и организациях Узбекистана) и платно-контрактной основе.

Студенты бакалавриата и магистратуры будут обучаться в первой половине учебного периода в Ташкенте, во второй половине — в Белоруссии. Они также будут проходить квалификационную практику на производственных предприятиях двух стран.

Выпускникам будет выдаваться диплом Белорусского национального технического университета, который, согласно постановлению Мирзиёева, признается документом о высшем образовании в Узбекистане.