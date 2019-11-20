20 ноября 2019 | Время чтения 4 мин

Скажите, какой международный закон может объявить незаконным возвращение евреев в Восточный Иерусалим и в Хеврон? Нам ведь говорят, что правительство Израиля не имело права дозволять евреям селиться в их древних городах.

Авигдор Эскин, , 21:34 — REGNUM Декларация признания права Израиля на поселения в Иудее и Самарии (на Западном берегу) со стороны США вызвала критику в мусульманском мире и в Евросоюзе. Там продолжают называть пребывание девятисот тысяч граждан Израиля на этих территориях «противоречащим международному закону».

Эжен Делакруа. Добрый самаритянин. 1851

Эта мантра всплывает из разу в раз, когда политически заряженная сторона пытается аргументировать свои посылы не интересами, а, как бы, высшей моралью. А что можно считать в наши дни проявленными общечеловеческими ценностями? Международное право.

По правде говоря о праве, его практически не существует в реальной политике. Крупнейший американский юрист Алан Дершович так и говорит: «Международное право — выдумка кучки левых умословов».

Спросите, какие именно положения которого параграфа международного права нарушают израильские города и селения. Возглашающие не ответят вам. Но мы поможем им и докопаемся до аргументации юридически небезграмотных людей, присоединившихся к хору «противоречит международному праву» в отношении израильтян в Восточном Иерусалиме и в Иудее и Самарии (Западном берегу).

В рамках этого обсуждения мы не будем вовсе касаться темы права Израиля на полный суверенитет там. Он был юридически подтвержден еще Лигой наций в 1920 и в 1922 годах. Незаконная оккупация этой территории Иорданией (1948 — 1967) никак не умаляет дальнейшего права Израиля. Особенно при учете обстоятельств войны 1967 года, когда именно Хашимитское королевство напало на Израиль, а не наоборот. Но мы сейчас рассматриваем токмо статус израильских жителей этих территорий.

Напомним, что вчера Госсекретарь США Майкл Помпео объявил израильское заселение этих библейских территорий «не противоречащим международному праву». Разворот в политике Вашингтона побудил к обновленному обсуждению этой будоражущей темы: любые события на Земле Библии оседают в новостных заголовках во всем мире.

Самаритяне на горе Гризим в праздник Шавуот

Допустим, «международное право» — не пустое слово. К этой категории мы отнесем, несомненно, все Женевские конвенции. И в Четвертой Женевской конвенции мы читаем в параграфе 49: «Оккупирующая сторона не должна депортировать или переселять часть своего населения на территории, которые она оккупирует».

Все юридические доводы мусульманского мира, стран Европы и Госдепа США (до вчерашнего дня) начинались и заканчивались ссылкой на этот параграф. Логика проста: Израиль оккупировал чужие территории и не имел права заселять их своими гражданами. Железная логика? Увы, нет.

Можно оспорить саму применимость Женевской конвенции в данном случае. Мы имеем дело с территорией, переданной Британской империи Лигой наций для образования там еврейского государства. В отличие от необязующих резолюций ООН, решения Лиги наций имели юридическую силу. Все государства Ближнего Востока были образованы по решению той самой Лиги наций. То есть, если израильтяне не имеют права селиться в Иудее и Самарии, то по какому праву селятся все остальные жители территорий, принадлежавшей до Первой мировой войны Османской империи?

Если этого мало, то подойдем к самой конвенции. Она касается норм поведения страны, оккупировавшей чью-то суверенную территорию в ходе войны. А как поступить, если страна завоевала территорию, которую незаконно оккупировал предшествующий властитель? А как поступить, если страна завоевала территорию, которую незаконно оккупировал предшествующий властитель, в ходе оборонительной войны? А как поступить, если страна завоевала территорию, которую незаконно оккупировал предшествующий властитель, в ходе оборонительной войны, а сама территория принадлежала ей по решению Лиги наций?

Полагаю, этого достаточно, чтобы вывести обсуждение из сферы «международного права» и перейти к историческому и политическому обсуждению. Учитывая факт существования в мире около двухсот неразрешенных территориальных конфликтов.

Хеврон Flavio~

Попробуем сбросить шелуху безжизненного языка юридической демагогии. Поговорим о конкретных людях. Евреи жили в Хевроне и в Иерусалиме почти без перерыва более трех тысяч лет. Однако им пришлось покинуть Восточный Иерусалим в 1948 году, когда он был незаконно оккупирован Иорданией. С 1948 года по 1967-й евреи не могли жить ни в Иерусалиме и ни в Хевроне. Кстати, их пребывание в Хевроне оборвалось еще в 1929 году, когда был совершен страшный погром, унесший жизни 67 людей. С 1929 года по 1967-й евреи не могли жить в Хевроне.

Скажите, какой международный закон может объявить незаконным возвращение евреев в Восточный Иерусалим и в Хеврон? Нам ведь говорят, что правительство Израиля не имело права дозволять евреям селиться в их древних городах. Мы даже не обсуждаем суверенитет, а только право жить там. Кто-то поддержит позицию «международного сообщества» в том, что израильтяне не имеют права селиться в Восточном Иерусалиме и в Хевроне только потому, что они израильтяне? Кто-то скажет нам, что «международное право» требует насильственного выселения всех из Восточного Иерусалима и Хеврона?

Кажется, мы все сказали о законности селений, городов и поселений в Иудее и Самарии, которые принято называть Западным берегом. Забыли указать, что пару сотен тысяч русскоязычных израильтян живут там сегодня. Немало граждан России среди них. Граждане России не имеют права жить в Восточном Иерусалиме и Хевроне?