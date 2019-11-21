* талибов — запрещённая в России организация

Кундуз, Афганистан, , 08:32 — REGNUM Официальный представитель Национальной армии Афганистана в провинции Кундуз (столица провинции — г. Кундуз) заявил, что на территории этого региона в результате операции, проведенной Национальными силами безопасности и обороны, был ликвидирован высокопоставленный командир движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Азатулла.

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», Национальные силы безопасности и обороны Афганистана нанесли авиационный удар по укрытию талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории уезда Дашт-и-Арчи провинции Кундуз.

По словам официальных представителей Национальной армии Афганистана в провинции Кундуз, Азатулла был вовлечён в серию нападений талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на правительственные войска и несёт ответственность за уничтожение нескольких объектов инфраструктуры на территории уезда Дашт-и-Арчи провинции Кундуз

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.