* талибов — запрещённая в России организация

Пули-Алам, Афганистан, , 09:20 — REGNUM Официальные представители полиции афганской провинции Логар (столица провинции — г. Пули-Алам) заявили, что на территории этого региона в результате операции, проведенной Национальными силами безопасности и обороны, было ликвидировано по меньшей мере девять боевиков «красного отряда» движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), элитного подразделения группировки.

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», операция Национальных сил безопасности и обороны Афганистана по уничтожению талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была проведена на территории уезда Бараки Барак провинции Логар.

По словам официальных представителей полиции афганской провинции Логар, в результате операции Национальных сил безопасности и обороны несколько деревень уезда Бараки Барак были зачищены от талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.