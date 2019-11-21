Кабул, , 09:20 — REGNUM Официальные представители Министерства иностранных дел Исламской Республики Афганистан заявили, что глава внешнеполитического ведомства встретился со старшим гражданским представителем Организации Североатлантического договора Николасом Кеем.

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», в ходе встречи стороны обсудили вопросы, касающиеся мирного процесса в Афганистане и сотрудничества сторон в деле окончания войны в стране.

Согласно вышеупомянутому заявлению, Николас Кей представил главе афганского МИД детали предстоящего саммита глав государств-членов НАТО, который пройдет в следующем месяце.

В свою очередь министр иностранных дел Афганистана предоставил информацию о реформах, приводящихся во внешнеполитическом ведомстве, рассказал о деталях предстоящей встречи по афганскому мирному процессу в Пекине и конференции «Сердце Азии», которая пройдёт в следующем месяце.

Стороны условились и в дальнейшем поддерживать тесные контакты для проведения скоординированных действий во имя наступления мира в Афганистане.