* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 08:24 — REGNUM Официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что реализация обмена пленными может стать важным шагом на пути к миру.

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) считают, что этот обмен пленными может поспособствовать укреплению доверия между сторонами, а также является проявлением доброй воли каждой из сторон, что окажет благоприятное влияние на мирный процесс в Афганистане и в перспективе может привести к окончанию войны в стране.

Официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также отметили, что они приветствуют решение правительства Афганистана освободить трех высокопоставленных членов группировки.

Ранее, несмотря на временную приостановку, стороны провели обмен пленными в рамках которого, афганское правительство освободило трех лидеров сети «Хаккани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — двух профессоров Американского университета в Афганистане, похищенных группировкой в 2016 году, и еще десять солдат Национальных сил безопасности и обороны.