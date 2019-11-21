* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Джелалабад, Афганистан, , 08:32 — REGNUM Президент Исламской Республики Афганистан Ашраф Гани заявил, что Национальные силы безопасности и обороны смогли нанести поражение ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в афганской провинции Нангархар (столица провинции — г. Джелалабад), что является важным достижением для страны и всего мира.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», глава государства сделал это заявление в ходе своего визита в провинцию Нангархар.

Президент высоко оценил усилия Национальных сил безопасности и обороны по борьбе с этой террористической группировкой, поблагодарив солдат за их самоотверженность.

Ашраф Гани также обратился к жителям и поздравил их с этой важной для страны победой. Глава государства добавил, что жители провинции Нангархар в своей борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предложили подход, который станет основой выживания Афганистана: тесное сотрудничество гражданских, сил безопасности и административных органов во имя общей цели

На протяжении последних лет территория провинции Нангархар считалась одной из ключевых баз ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в стране.