Кабул, , 08:42 — REGNUM 20 ноября официальный представитель президента Исламской Республики Афганистана заявил, что глава государства Ашраф Гани провёл встречу с главой Миссии Организации Объединённых наций по содействию Афганистану Тадамичи Ямамото.

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», на этой встрече также присутствовали послы Великобритании, Швеции и Финляндии в Афганистане.

Согласно вышеупомянутому заявлению, в ходе этой встречи стороны обсудили мирный процесс в Афганистане, а также роль женщин в политической и общественной жизни страны.

По словам официального представителя президента Афганистана, Тадамичи Ямамото призвал Афганистан всеми возможными способами содействовать активному участию женщин в мирном процессе в стране.

В свою очередь глава Афганистана заявил, что руководство страны намерено и далее оказывать необходимую поддержку женщинам и повышать уровень их участия в государственных органах. Он добавил, что за последние пять лет правительство добилось значительных успехов на этом направлении.