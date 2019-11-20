Москва, 20 ноября 2019, 21:25 — REGNUM Наказание от НАТО должно последовать в отношении спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса, заявившего о территориальных претензиях к России, заявил 20 ноября член Совфеда Андрей Климов в интервью РБК.
Сенатор пояснил, что в альянс не должны вступать страны, имеющие территориальные споры с соседними государствами.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Пыллуаас заявил, что Эстония хочет вернуть «своё»: 5,2% территорий, которые якобы отняты у неё Россией по Тартускому мирному договору от 1920 года.
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