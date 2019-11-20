Копенгаген, 20 ноября 2019, 21:09 — REGNUM Будущий председатель Европейского совета Шарль Мишель намерен посетить Данию и провести встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Об этом сообщила администрация главы датского правительства.
«Я жду встречи с новым председателем Европейского совета, у нас есть вопросы на повестке дня, которые нужно обсудить. Мы должны бороться с теми вызовами, с которыми сталкивается население Европы. Речь идет прежде всего о климатических изменениях, миграции, борьбе с налоговыми махинациями и социальном демпинге. Мы не должны останавливаться лишь на определении проблем. В Европейском совете мы несем особую ответственность за достижение определенных результатов», — заявила Метте Фредериксен. Об этом пишет датская газета Jyllands-Posten (Юлландс-Постен).
Щарль Мищель был 2 июля избран на пост председателя Европейского совета, выполнять обязанности которого бывший премьер-министр Бельгии начнет с 1 декабря 2019 года. По своим политическим взглядам Шарль Мишель является либералом и сторонником евроинтеграции.