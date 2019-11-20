Сеул, , 21:13 — REGNUM Делегации Южной Кореи и Японии начали новый раунд переговоров об отмене экспортных ограничений со стороны Токио. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Переговоры проходят в Женеве уже во второй раз. Первый раунд завершился провалом, так как стороны не смогли достичь консенсуса. Южная Корея добивается отмены ограничений на экспорт из Японии ключевых компонентов и материалов, необходимых для высокотехнологичных отраслей промышленности. Санкции были введены ещё в июле из-за конфликта двух стран и ареста активов японских компаний в Южной Корее.

В Сеуле считают ограничения одним из видов нечестной конкуренции, наносящей серьёзный экономический ущерб. В случае, если переговоры вновь завершатся неудачей, Южная Корея подаст жалобу во Всемирную торговую организацию.