Нью-Дели, , 20:47 — REGNUM Стратегические силы Индии провели сразу два успешных испытательных запуска баллистических ракет малой дальности Prithvi-II, сообщает 20 ноября пресс-служба командования индийских стратегических сил.

Две баллистические ракеты с дальностью действия 350 км, были запущены с мобильных пусковых установок, размещенных на военном полигоне на острове Абдул Калам у побережья восточного индийского штата Орисса.

Траектория полёта ракет прошла над Бенгальским заливом.

Стратегические силы Индии утверждают, что обе ракеты поразили учебную цель с заданной точностью.

Как сообщало ИА REGNUM, баллистическая ракета малой дальности Prithvi-II принята на вооружение в 2003 году и способна нести ядерную боеголовку, а также обычную боевую часть массой от 0,5 до 1 тонны, изменяя траекторию полёта к цели для преодоления систем противоракетной обороны.

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