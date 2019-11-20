Белград, , 20:30 — REGNUM Официальный Белград подозревает сотрудника посольства России в попытке вербовки офицера Армии Сербии, передают 20 ноября сербские СМИ.

На днях на видеохостинге YouTube был опубликован видеоролик, на котором, как утверждалось, запечатлён момент подкупа сербского офицера помощником военного атташе при посольстве России Георгий Клебаном.

Сегодня в Агентстве информационной безопасности (BIA) Сербии подтвердили подлинность записи, заявив, что попавший на видео человек — действительно Георгий Клебан. Подробностей о личности второго в спецслужбе раскрывать не стали, уточнив, что в настоящее время собирают всю необходимую информацию для детального доведения её до руководства страны, передаёт Tanjug.

Премьер-министр Ана Брнабич также подтвердила изданию Blic, что военная контрразведка Сербии действительно имеет дело с возможной с вербовкой агентов российскими шпионами.

«У нас пока нет всех данных, но если окажется правдой, это будет серьёзным вопросом и проблемой для нас», — сказала сербский премьер.

Ожидается, что детали инцидента будут обнародованы завтра президентом Сербии Александром Вучичем.

Согласно данным на официальном сайте МИД России, подполковник Гергий Клебан действительно значился помощником российского атташе по вопросом обороны. В МИД Сербии заявили журналистам, что указанную должность он покинул в июне 2019 года.