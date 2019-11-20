Москва, 20 ноября 2019, 20:30 — REGNUM Президент России Владимир Путин планирует посетить Израиль в середине января 2020 года.
Об этом российский президент заявил 20 ноября на встрече с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и патриархом Иерусалимским и всея Палестины Феофилом III.
Встреча проходила в Патриарших палатах Московского Кремля. Патриарх Иерусалимский и всея Палестины Феофил III прибыл в Москву по случаю вручения ему премии патриарха Алексия II.
Владимир Путин сообщил, что в середине января 2020 года посетит Израиль по случаю Дня памяти жертв Холокоста, и будет участвовать в открытии монумента жертвам блокады Ленинграда.
При этом он выразил намерение приложить усилия для исправления трудного положения, в которое попали христиане на Ближнем Востоке. В этом деле он намерен взаимодействовать с представителями ислама и с руководством Израиля.
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