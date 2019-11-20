Варшава, , 20:48 — REGNUM 20 ноября Комиссия по судебной системе и защите прав человека Сейма Республики Польша выскажет мнение и примет решение о назначении кандидатов от партии Право и справедливость в судьи Конституционного суда. Об этом сообщает польское новостное агентство TVN.

Как отмечает агентство, 3 декабря заканчивается срок исполнения полномочий трех судей Конституционного суда: Марка Зубика, Петра Тулея и Станислава Рымара. Партия Право и справедливость выдвинула только двух своих кандидатов: Кристину Павлович и Станислава Петровича. Кандидатура третьего кандидата была ранее отклонена депутатами Сейма. На данный момент неизвестно, кто был выдвинут вместо него.

Конституционный трибунал состоит из 15 судей, срок исполнения полномочий которых длится 9 лет.