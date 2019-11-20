Анкара, , 20:24 — REGNUM Председатель Хорошей партии Турции Мерал Акшенер на заседании фракции партии в Великом национальном собрании Турции заявила: «Партия справедливости и развития иссушила надежды матерей, отцов и молодых людей. Уровень безработицы среди молодежи достигает 27,4%, то есть не имеет работы практически каждый третий».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Мерал Акшенер отметила: «5,7 млн наших граждан от 15 до 29 лет не работают и не учатся. Число молодых людей, которые не могут ни работать, ни учиться превышает население столицы. За последний год число ищущих работу молодых людей выросло с 80 до 454 тыс. Ладно, какие же срочные меры предпримет наша «справедливая» власть, когда безработица так прогрессирует? Развивает сферу занятости, увеличивает социальную поддержку? К сожалению, нет».

Политик добавила: «Куда идут собранные налоги? Мы знаем, что не на программу соцподдержки. И не на открытие новых рабочих мест для молодежи. Налоги поднялись. Вы не тратите полученное с них на граждан. Вы не смогли свести бюджет?».