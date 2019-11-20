Вашингтон, , 19:54 — REGNUM Госсекретарь США Майкл Помпео в ближайшее время может покинуть пост. Об этом сообщает журнал Time со ссылкой на источники.

По информации издания, глава дипломатии Соединённых Штатов планирует баллотироваться в сенаторы от штата Канзас на выборах в 2020 году.

При этом отмечается, что изначально Помпео намеревался работать в Госдепартаменте до весны, но теперь пересматривает свои планы из-за расследования об импичменте президента Дональда Трампа, которое наносит ущерб его политический репутации.

Напомним, Майкл Помпео занимает пост госсекретаря США с апреля 2018 года. В последние месяцы в СМИ уже появлялись слухи о его скорой отставке, но Помпео и его помощники опровергали данную информацию.