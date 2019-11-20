Анкара, , 20:40 — REGNUM Премьер-министр Иракского Курдистана Масрур Барзани в своей речи, произнесенной на Конференции по вопросам мира и безопасности на Ближнем востоке в Американском университете иракского города Духок, коснулся вопросов, связанных с Рабочей партией Курдистана, признанной в Турции террористической организацией и ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Масрур Барзани на вопрос об авиаударах Турции по позициям Рабочей партии Курдистана в мосульском округе Синджар ответил: «Те, кто не хотят, чтобы Турция бомбила регион, не должны давать ей повода. Цель Турции в Синджаре — Рабочая партия Курдистана. Почему эти люди там? В конечном итоге за все платит народ Синджара. Это происходит потому, что там присутствуют инородные элементы, которых быть не должно».

Премьер-министр добавил: «Серьезную угрозу для региона продолжает представлять ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). До его полного разгрома дело ещё не довели. Да, оно потеряло территории, но его идеология до сих пор не уничтожена. Необходимо нечто большее, чем просто война с ним на поле боя. У него все ещё есть тысячи сторонников в Сирии и Ираке».