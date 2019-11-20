Сринагар, Индия, , 20:38 — REGNUM Число жителей индийского Джамму и Кашмира, помещённых «под превентивный арест» за три месяца, превысило пять тысяч человек. Об этом 20 ноября сообщило индийское новостное издание «Наводая» со ссылкой на письменный отчёт заместителя главы МВД Индии Гангапурама Кишана Редди.

В указанном отчёте Гангапурам Кишан Редди подчеркнул, что ряд общественно опасных деятелей Джамму и Кашмира были «помещены под превентивный арест» после ликвидации особого статуса штата 5 августа. За все время местные власти арестовали 5165 человек, однако большинство из них уже были отпущены на свободу. Под стражей остаются 609 человек.

Напомним, что 5 августа 2019 года правительство Индии объявило об отмене статьи 370 Конституции Индии и ликвидации особого статуса штата Джамму и Кашмир с целью окончательной интеграции региона в государственную систему страны. Для обеспечения стабильности на северо-западе Индии министерство внутренних дел южноазиатского государства распорядилось поместить под стражу влиятельных оппозиционных деятелей региона, в том числе бывших главных министров Джамму и Кашмира Махбубу Муфти и Омара Абдуллу.