21 Ноября
7:56
Председатель правительства России Дмитрий Медведев и президент Швейцарии Ули Маурер обсудят в Москве актуальные вопросы российско-швейцарского сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической, инвестиционной и культурно-гуманитарной областях, сообщает пресс-служба правительства РФ.
7:47
7:40
По информации правительства Швейцарии, Ули Маурер также намерен обсудить с Владимиром Путиным ситуацию в южнокавказском регионе.
7:37
Как сообщало 19 ноября правительство Швейцарии, в центре переговоров глав двух государств будет ситуация в Сирии и на Украине, а также развитие российско-швейцарского экономического сотрудничества.