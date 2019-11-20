Киев, , 19:20 — REGNUM Местные выборы в Украине пройдут, скорее всего, осенью 2020 г., заявил на брифинге в Запорожье сегодня, 20 ноября, глава Верховной рады Дмитрий Разумков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Разумков подчеркнул, что есть два условия, которые обязательно нужно выполнить перед местными выборами — завершить реформу децентрализации и принять избирательный кодекс.

«Если мы говорим о том, когда они пройдут, то это стопроцентно 2020 год, скорей всего, осень», — заявил глава украинского парламента.

Вместе с тем, Разумков не исключил того, что по «отдельным территориям» местные выборы могут состояться и раньше. Спикер не уточнил, какие регионы он имеет ввиду.

ИА REGNUM напоминает, что после победы на парламентских выборах команда Зеленского хотела сразу же, еще в нынешнем году, провести местные выборы — «для полной перезагрузки системы». Сообщалось, что проведение досрочных местных выборов зависит от лояльности новой власти региональных элит.

В октябре на тот момент представитель правительства в РадеИрина Верещукзаявила, что главным вариантом на сегодня является проведение местных выборов в апреле следующего года.